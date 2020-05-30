اقترحت الجزائر التي تتولى رئاسة أوبك عقد الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك وحلفائها في الرابع من جوان المقبل بدلا من خطة سابقة لعقده في التاسع والعاشر من نفس الشهر.



وأظهر مسح أن إنتاج أوبك بلغ أدنى مستوى في عقدين في ماي إذ بدأت السعودية وأعضاء آخرون في المنظمة تنفيذ خفض قياسي للإنتاج، على الرغم من أن نيجيريا والعراق تعثرتا في تنفيذ حصتيهما من التخفيضات.



وفي المتوسط، خلص المسح إلى أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددهم 13 قاموا بضخ 24.77 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 5.91 مليون برميل يوميا مقارنة مع رقم مُعدل في أفريل.