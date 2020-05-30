أعلن لاعب نابولي الإيطالي الشاب كريم زدادكة صاحب 19 سنة، رسميا عن اختياره تمثيل الألوان الوطنية الجزائرية.



وفي منشور على حسابه الشخصي في الانستغرام قال كريم زدادكة أن اللعب بقميص الخضر شرف كبير لاي لاعب.



و كتب كريم:”بعد الرسائل العديدة التي وصلتني سهرة أمس بخصوص المنتخب الذي أريد تمثيله مستقبلا، أعلن رسميا رغبتي في تمثيل المنتخب الوطني الجزائري في حال تم استدعائي من قبل بلماضي”.

كريم زدادكة ” تم إستدعائه لأول مرة للفريق الأول لنابولي من طرف أنشوليتي وهو من مواليد 2000 كان ينشط مهاجم ومتوسط ميدان هجومي في مركز تكوين نيس الفرنسي.