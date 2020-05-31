أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن أمطار رعدية تجتاح وسط البلاد.

وأوضح تنبه نشر عبر الموقع الرسمي للأرصاد الجوية، أن تساقط الأمطار ابتداء من منتصف نهار اليوم الأحد، إلى غاية منتصف الليل 00:00، على كل من ولاية الجلفة ، المسيلة، تسمسيلت، المدية، البويرة.

وأضاف المصدر، أن تساقط الأمطار ابتداء من مساء اليوم 21:00 ليلا إلى غاية فجر يوم الغد الاثنين، في كل من ولاية تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، وعين الدفلى.

وأشار التنبه أن كمية الأمطار المتوقعة تصل 25 ملم محليا .