تعرض منزل النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى السرقة في مدينة مانشستر. وبحسب تقرير صحيفة ذا صن البريطانية، فإن منزل محرز الفاخر تعرض للسرقة، وأقدم مُقتحمو المسكن على سرقة مُتعلقات تُقدر بقيمة تقارب 500 ألف جنيه إسترليني، حيث سرقوا أموالاً نقدية، وقُمصان كرة قدم نادرة، وأساور، وساعات.

وأشار تقرير الصحيفة الإنجليزية إلى أن أغلى المفقودات بعد واقعة السطو كانت ساعة تُقدر قيمتها بما يُساوي 230 ألف باوند، وكذلك ساعة فاخرة بقيمة 40 ألف باوند، وساعة إضافية وصلت قيمتها إلى 35 ألف باوند. وذكر التقرير أن السارقين استولوا على أكثر من 50 ألف باوند نقداً، علاوة على أساور وقُمصان كرة قدم نادرة تقدر قيمتهم بأكثر من 150 ألف باوند