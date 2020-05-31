إعادة فتح المسجد النبوي (فيديو . صور)

منوعات
31 مايو 2020 () - ف.ن/وكالات
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تم فتح فجر الأحد أبواب المسجد النبوي أمام المصلين بعد فترة إغلاق دامت 74 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشرت رئاسة شؤون المسجد النبوي على حسابها في "تويتر" شريط فيديو وصورا لعملية الافتتاح.

 

 

وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أعلنت، الجمعة الماضية، اعتماد خطة فتح المسجد النبوي، بعد موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 

 

وأعادت جوامع ومساجد السعودية، اليوم الأحد، فتح أبوابها أمام المصلين في جميع أنحاء المملكة، بعد إغلاقها لفترة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" لحظات دخول المصلين لمساجد جدة، ومراعاتهم التباعد الجسدي بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتا، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.

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كلمات دلالية:
كورونا

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