تم فتح فجر الأحد أبواب المسجد النبوي أمام المصلين بعد فترة إغلاق دامت 74 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشرت رئاسة شؤون المسجد النبوي على حسابها في "تويتر" شريط فيديو وصورا لعملية الافتتاح.

بدء توافد المصلين لآداء صلاة الفجر في #المسجد_النبوي pic.twitter.com/mpJx80bnSY — وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) May 31, 2020

وكانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أعلنت، الجمعة الماضية، اعتماد خطة فتح المسجد النبوي، بعد موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بعد الموافقة الكريمة .. وكالة شؤون المسجد النبوي تشرع في فتح أبواب ساحات #المسجد_النبوي استعدادا لاستقبال المصلين لصلاة الفجر .#نعود_بحذر pic.twitter.com/bGyE5BfzJD — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 30, 2020

وأعادت جوامع ومساجد السعودية، اليوم الأحد، فتح أبوابها أمام المصلين في جميع أنحاء المملكة، بعد إغلاقها لفترة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" لحظات دخول المصلين لمساجد جدة، ومراعاتهم التباعد الجسدي بمقدار مترين ووضع المسافة الكافية بين الصفوف، ورفع المصاحف مؤقتا، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.