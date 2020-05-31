تمكنت مصالح أمن قصر البخاري بالمدية نهاية الأسبوع الماضي من توقيف شخصين قاما بالسطو على مدرسة ابتدائية بمدينة قصر البخاري واسترجاع المسروقات التي كانت مخبأة خارج محيط المؤسسة،حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لمصالح الأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر أن عملية توقيف هذين الشخصين الذين تتراوح أعمارهما بين 28 و33 سنة، تمت بعد "اتصال هاتفي من طرف مواطنين مفاده مشاهدتهم لشخصين يقومان بتسلق جدار أحد المدارس الواقعة بحي الزبرة"، مشيرا الى أنه فور سماع الخبر تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان وقامت بتطويق محيطه لمنع فرار المشتبه فيهما اللذين حاولا الهروب وتسلق جدار المؤسسة.

وأضاف البيان أن الخطة الأمنية المعتمدة مكنت عناصر الشرطة من توقيفهما واسترجاع "المسروقات التي كانت مخبأة خارج محيط المدرسة والمتمثلة في جهاز إعلام آلي بجميع لواحقه وجهاز تلفاز وأغراض أخرى تم سرقتها من مخزن المدرسة".

و قد يتم اقتياد المشتبه فيهما الى مقر الأمن الحضري بالزبرة و انجاز ملف قضائي ضدهم و تقديمهم أمام نيابة محكمة قصر البخاري أين تم ايداعهما الحبس المؤقت عن قضية السرقة بالتعدد مقترنة بظرفي الكسر والتسلق.