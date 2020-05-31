حطت صباح اليوم الأحد بمطار تلمسان الدولي، طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تقل مسافرين جزائريين كانوا عالقين في المغرب

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي في تصريح لموقع التلفزيون الجزائري، أن هذه الرحلة عادت من مطار دار البيضاء الدولي اليوم على الساعة الثانية صباحا بعد إقلاعها سهرة أمس السبت من مطار الجزائر الدولي عبر طائرة تابعة للجوية الجزائرية من نوع أيرباص A330.

وكانت الجوية الجزائرية قد قامت أمس السبت بإجلاء قرابة 600 جزائري كانوا عالقين بفرنسا، عبر طائرتين من نوع أيرباص A330 أقلعتا من مطار الجزائر الدولي نحو مطار شال دوغول.