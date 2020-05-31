قرر قاضي جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، والرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة، نور الدين براشدي، تأجيل المحاكمة لـ 25 جوان المقبل بعدما كانت مقررة اليوم الأحد بمحكمة البليدة.

وأعلن القاضي عن تأجيل جلسة، لإحضار الشهود للجلسة وكذا المتهمين اللذين لم يحضرا كذلك. ويعد هذا التأجيل الخامس على التوالي لهذه المحاكمة.

وكان المتهمان قد رفضا في 3 ماي الجاري إجراء المحاكمة عن بعد إثر عرض القاضي على هيئة الدفاع هذا الاقتراح وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا تنفيذا لتعليمة وزارة العدل بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البلاد.

كما رفض قاضي الجلسة طلبا قدمته هيئة الدفاع عن المتهم براشدي بالإفراج المؤقت عنه.

وكان وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، قد أصدر في 16

ويُتابع المتهمان هامل و براشدي بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهما.