اجلت جلسة التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي الى ما بعد ظهر اليوم بسبب غياب النصاب القانوني حسبما اعلنه رئيس المجلس.

وقال سليمان شنين في افتتاح الاشغال، أنه بالنظر للحالة التي تمر بها البلاد خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا ، وما يفرضه ذلك من صعوبات في التنقل ، فان النصاب لم يتوفر. واعلن عن رفع الجلسة على تستأنف على الساعة 2.30 بعد الظهر.

وترى اوساط برلمانية ان غياب النواب موقف سياسي ضد الزيادات في الرسوم والضرائب التي تثقل كاهل المواطنين. وتتيح المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس على انه في حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية بعد ست 6 ساعات على الأقل واثنتي عشر 12 ساعة على الأكثر، ويكون التصويت بمن حضر، بشكل يسهل تمرير القانون.

وتجرى جلسة التصويت في ظل تعزيز امنية حيث تحيط عشرات من شاحنات قوات قمع الشغب بممنيى المجلس الشعبي الوطني ، بصورة تذكر بايام الحراك الشعبي.