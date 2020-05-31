قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد، إنهاء مهام المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي لبجاية، عبد المالك دانون.

والقرار نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، موضحا في "مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق ّ 12 ماي 2020 ،يتضــمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة بجاية".

وتابع المصدر أنه "بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1441 الموافق 12 ماي 2020 ، تنهى مهام السيد عبد المالك دانون، بصفته مديرا عاما للمـركز الاستشفائي الجامعي لمدينة بجاية".