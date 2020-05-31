شرع مؤخرا بولاية وهران في إنجاز 646 وحدة سكنية في صيغة الترقوي الحر، حسبما أستفيد اليوم الأحد من المدير الجهوي غرب للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية صاحبة المشروع.

وقد تم الشروع مع نهاية فيفري المنصرم في إنجاز 594 وحدة سكنية في صيغة الترقوي الحر من فئة غرفة إلى خمسة غرف وشقق من نوع "دوبلاكس" على مستوى حي "الباهية" بمدينة وهران، كما أشار لوكالة أنباء الجزائرية هبية عبد الله.

وقد حددت أجال تسليم هذا المشروع بحوالي 24 شهرا على أقصى تقدير، حسب نفس المصدر.

كما تم الشروع أيضا في بناء 52 وحدة سكنية مماثلة على مستوى حي مديوني ببلدية وهران على أن تسلم في أجال 24 شهرا مع العلم أن هذه المشاريع السكنية تتوفر على جميع المتطلبات من محلات تجارية وخدماتية ومساحات خضراء وأخرى للعب الأطفال.

كما يرتقب الشروع خلال السداسي الثاني من العام الجاري في انجاز 557 وحدة سكنية في صيغة الترقوي الحر من فئة غرفة إلى خمسة غرف فضلا عن شقق من نوع "دوبلاكس" على مستوى حي خميستي ببلدية بئر الجير، وفق نفس المسئول الذي أشار إلى أنه تم الانتهاء من الدراسة واختيار الأرضية والمشروع حاليا في مرحلة اختيار المؤسسة المكلفة بالتجسيد.