وُضعت 316 رعية جزائرية تم إجلاؤها من فرنسا ليلة أمس السبت عبر المطار الدولي "هواري بومدين"، في الحجر الصحي (14 يوما)

على مستوى فندق المعهد الجزائري للبترول بمدينة بومرداس، حسبما أفادت به اليوم الأحد مديرة الصحة و السكان بالولاية.

وقالت لاليام فتيحة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن "الرعايا الجزائريين الذين كانوا عالقين في فرنسا وتكفلت الدولة بنقلهم إلى بلدهم الجزائر، حلوا ليلة أمس السبت بمطار هواري بومدين حيث تم استقبالهم ونقلهم عن طريق حافلات عمومية نحو فندق المعهد الجزائري للبترول بمدينة بومرداس أين وُضعوا تحت الحجر الصحي الاحترازي الذي سيدوم 14 يوما، لحمايتهم وذويهم من عدوى هذا الفيروس".

وأكدت مسؤولة القطاع الصحي بالولاية أن كل الإمكانيات البشرية و المادية وُضعت في المتناول من أجل التكفل الجيد بالجزائريين الوافدين من الخارج، حيث تم نقلهم واستقبالهم في ظروف حسنة، مشيرة إلى أن المرفق سُخر من طرف الدولة لإيوائهم في إطار إجراءات الحجر الصحي للوقاية من تفشي كوفيد19