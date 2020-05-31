أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الاحد، أن حراس الحدود لولاية النعامة ، تمكن من توقيف تاجري مخدرات على متن مركبتين (02) محملتين بـ (98.2) كيلوغرام من الكيف المعالج، وذلك خلال عملية بحث وتفتيش بعين الصفراء، بولاية النعامة.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني، بغليزان، تاجر (01) مخدرات بحوزته (2.12) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجزوا (4500) علبة سجائر و(201600) وحدة من الألعاب النارية بورڨلة، حسب بيان الوزارة. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من جانت بالناحية العسكرية الرابعة، تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، (05) أشخاص وحجزت (13) مولد كهربائي وستة (06) مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب، بالإضافة إلى أربع (04) مركبات رباعية الدفع و(3.9) طنا من المواد الغذائي، وفق المصدر.