عثر في ساعة متقدمة من فجر اليوم الأحد ، على جثة مسن يبلغ من العمر 77 سنة، توفي في ظروف غامضة ببيته الذي يقطنه منذ زهاء 10 أعوام بمفرده بحي 52 مسكن (عوينات اليهود) أعالي مدينة قصر البخاري جنوبي المدية.الضحية (ط.م) ضحية إرهاب، أب لستة أبناء ومطلق من زوجتين مختلفتين، ويمتهن حمالا على متن حمار وجد هو أيضا ميتا بمعيته في نفس البيت.

وحسب شهادة من أحد أقرباء الضحية فأن وفاته تعود إلى أزيد من أسبوع قبل اكتشاف الجثة التي تفطن إليها سكان الحي جراء انبعاث الروائح الكريهة من داخل البيت.

قد تدخل عناصر الحماية المدنية لنقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة .