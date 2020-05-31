شارك عشرات التجار من ولاية غرداية في وقفة احتجاجية للتعبير عن استيائهم الشديد من استمرار إجراءات الغلق المقرر في حق أنشطة تجارية التي بدأت قبل أكثر من شهرين، التجار طالبوا بالسماح بفتح المحالات التجارية مع مراعاة الشروط الصحية ومنها ارتداء الكمامة والتباعد .

وحسب تجار شاركوا اليوم الأحد في وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية غرداية، أن الوضع يحتاج لإعادة نظر من قبل الحكومة، لأن استمرار غلق المحلات التجارية بالولاية يعني كارثة بالنسبة للمئات من تجار التجزئة والجملة ومعهم الآلاف من العاملين في النشاط التجاري.

وأثار قرار تمديد الحجر الصحي من قبل الحكومة استياء واسعا لدى تجار ولاية غرداية، ليس فقط بسبب الضرر الذي يقول التجار أنه لحق بهم بل أيضا بسبب خصوصية ولاية غرداية في مجال اعتماد نصف اليد العاملة في الولاية على النشاط التجاري، وقد طالب تجار من ولاية غرداية، اليوم في وقفة احتجاجية والي الولاية بإبطال مفعول قرار غلق المحلات .

الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها العشرات من تجار ولاية غرداية انتهت بلقاء جمع ممثلي تجار ولاية غرداية بوالي الولاية الذي تعهد بنقل مطالب المحتجين إلى الوزارة الأولى عبر وزارة الداخلية، مؤكدا أن الإجراء تم تنفيذه على مستوى مركزي وهدفه الوحيد هو الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .