أوضحت شركة طيران الطاسيلي "أنه وفي ظل جائحة كورونا العالمية لم يكن لشركة طيران الطاسيلي إلا أن تمتثل إلى قرار السلطات العليا القاضي بتعليق جميع الرحلات المنتظمة الداخلية والخارجية إلى أجل مسمى وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 2069 الصادر بتاريخ21 مارس 2020" وأضافت طاسيلي في توضيحها على مقال نشر في "الخبر" تحت عنوان "طيران الطاسيلي يمنع عمال شركات المناولة من رحلاته"، أن "جميع رحلات الآونة الأخيرة هي رحلات تعاقدية غير منتظمة لنقل المستخدمين، طبقا للمادة 3 الفقرة الأخيرة للمرسوم التنفيذي رقم 2069 الصادر بتاريخ21 مارس 2020، أطلقت عقب مجموعة من الطلبات الصادرة من مؤسسات وفروع، من بينها مجمع سوناطراك، وقد حازت شركة طيران الطاسيلي بصددها على رخصة استثنائية من وزارة النقل، من خلال مديرية الطيران المدني، والتي تقضي بنقل عمال المناوبة حصريا "نقل المستخدمين" في إطار برنامج رحلات محدود المدة الزمنية في رزنامة استثنائية.

وذكرت الشركة أن "الرئيس المدير العام لشركة طيران الطاسيلي ، أسدى تعليمات صارمة تقضي بالامتثال الحرفي لفحوى المرسوم التنفيذي المذكور أنفا بتعليق الرحلات المنتظمة والتي من شأنها نقل أشخاص لا ينتمون إلى عمال "المناوبة" ما يعتبر خرقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر".

وأشار التوضيح ذاته إلى أن المدير التجاري لطيران الطاسيلي وجه في 20 مارس 2020، إثر الإعلان عن تعليق الرحلات، مراسلة شملت جميع الشركات الفرعية للمؤسسات المتعاقدة، مفادها أنه يستوجب في إطار هذا البرنامج الاستثنائي على استيفاء وحيازة مسافريها على الوثائق المهنية اللازمة التي تثبت انتماءهم الإداري للشركات المذكورة أعلاه وهذا قصد التسجيل والركوب لمنع وقوع خروقات ومراعاة للتعليمات المذكورة أعلاه القاضية بتعليق السفر جوا عبر الخطوط المنتظمة".