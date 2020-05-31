كشف ظهر اليوم ، رئيس المجلس الشعبي الولائي في البليدة عبد الرحمان سوالمي لـ " الخبر " ، ردا على تصريحات رئيس البلدية ، بمتابعته قانونيا ، كونه أستغل ملف السكن ، و تحديدا ملف " بازارات الموت " لأغراض سياسية و ضيقة ، و هو ما اعتبره تدخلا في صلاحيات المجلس البلدي ،و أن هذا الأخير " جاهل " للقانون ، كون النصوص القانونية تعطيه كامل السلطة ، لممارسة مهامه و صلاحياته ، مثل التحري حول ملفات قطاعية .

و أضاف المتحدث ، أنه تفاجأ لما صدر من " مير " البليدة ، مما وصفه " تهجما لفظيا " غير مبرر قانونا ، كونه هيئة تمارس صلاحيات ، وفق ما تنص عليه المواد القانونية ، لاسيما من حيث " التداول و المراقبة " و دراسة الملفات و رفع انشغالات المواطن على الجهاز التنفيذي ، و أنه كهيئة مؤسساتية ، فإن القانون " يُلزم" السلطات المركزية و المحلية أن تتدخل ، لحماية " مجلسه " و الدفاع عنه ، و وضع " حد " لمثل هذه التصرفات ، التي حسبه أساءت لمؤسسة قانونية منتخبة ، و مبديا عن أسفه لما بدر " رئيس البلدية " ، و التي اعتبرها سابقة أولى في تاريخ الجماعات المحلية.