الاستماع لأقوال الإخوة كونيناف

أخبار الوطن
31 مايو 2020 () - واج/س.أ
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استمع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد (مجلس قضاء الجزائر) اليوم الأحد للاخوة الثلاثة كونيناف وهذا في إطار ملفات الفساد العالقة، حسبما علم لدى مصدر قضائي.

و قد تم إيداع الإخوة كونيناف رضا و عبد القادر-كريم و طارق يوم 24 أفريل 2019 رهن الحبس بعد مثولهم للمرة الأولى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.

و يتابع الإخوة كونيناف بعدة تهم تتعلق ب"استغلال النفوذ" و "تحويل عقارات و امتيازات" و "عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية".

 

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