تم ليلة أمس العثور على شاب يبلغ من العمر 27 سنة ميتا داخل بئر بغابة بعين نويصي، (غرب مستغانم) .

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”الخبر ”، فإن الضحية كان مختفي ومحل بحث منذ أزيد من أربعة أيام. فرقة الحماية المدنية قامت بعملية تمشيط للغابة بحثا عن شاب المفقود

أين وجد ميتا داخل حفرة بعمق 25 متر. ليتم نقل جثة الضحية المتوفي إلى مصلحة التشريح للتعرف على الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.

من جهتها فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة تفاصيل الحادث المميت.