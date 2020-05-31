خرج اليوم العشرات من التجار المعنيين بالمنع من ممارسة نشاطهم التجاري ،بسبب الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا ،عن صمتهم ،و تجمعوا أمام مقر ولاية ميلة احتجاجا على قرار الحكومة بمواصلة منعهم إلى غاية إشعار آخر.

التجار و معهم مجموعة من الناقلين الخواص أعربوا عن استيائهم من بقاء الوضع الاستثنائي لمدة أخرى، و هو ما أثر سلبا على نشاكهم و تسبب في أضرار كثيرة للتجار ،لاسيما ما تعلق بكساد بعض السلع و تراكم الأعباء المالية عليهم من أجور العمال ومستحقات الكراء، و الضرائب و فواتير الكهرباء و غيرها من التكاليف المتعددة.

واستغرب التجار المحتجون ما وصفوه بالكيل بمكيالين متسائلين عن الترخيص لتحار الأسواق المغطاة و المراكز التجارية بالنشاط رغم أنها فضاءات تستقطب أعدادا هائلة من المواطنين ،في حين تمنع محلات ألبسة مثلا لا يقبل عليها إلا القليل .

و ناشد التجار الوزير الأول من أجل إعادة النظر في قرار المنع و الترخيص لهم باستئناف نشاطهم التجاري ،شريطة الإلتزام بكل التدابير الوقائية المطلوبة ،كما طالبوا والي ميلة بالتدخل بدوره لتخفيف الإجراءات لأن ميلة لا تعد منطقة موبوءة بشكل يمنع من ممارسة النشاط التجاري.