أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في شهر جوان في الولايات المتحدة، كما صرّح أنه سيدعو دولاً أخرى لحضورها.



ووجه ترامب انتقادات كبيرة للمجموعة، إذ أضاف للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من فلوريدا إلى واشنطن بالقول: "أشعر أن مجموعة السبع لا تمثّل بشكل صحيح ما يحدث في العالم. إنها مجموعة دول عفا عنها الزمن".



وأكد ترامب أنه يرغب في دعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند إلى حضور قمة موسعة الخريف المقبل، مشيراً إلى أن هذا يمكن أن يحدث شهر سبتمبر المقبل، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أو بعدها، أو حتى بعد الانتخابات الرئاسية شهر نوفمبر المقبل.



وتتكوّن المجموعة من الدول الصناعية الكبرى وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، وكانت تسمى سابقاً بمجموعة الثماني، عندما كانت تضم روسيا، لكن تم استبعاد هذه الأخيرة في 2014 بعدما ضمت شبه جزيرة القرم في البحر الأسود في أوكرانيا.



وكان ترامب قد اقترح في مناسبات سابقة عديدة إعادة ضم روسيا مُرجعاً ذلك إلى ما وصفها بأهميتها الاستراتيجية العالمية، لكن عدة حكومات بمجموعة السبع رفضت عودة موسكو، خاصة أنها لا تزال تسيطر على القرم.



ويريد ترامب أن تتحوّل المجموعة إلى "مجموعة الدول العشر أو مجموعة الـ 11"، مؤكداً أنه تطرق إلى الموضوع "بشكل عام" مع قادة الدول الأربع التي يريد دعوتها.