قرر مجلس الوزراء المجتمع اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفع الحجر تدريجيا عن قطاع البناء والأشغال العمومية وفق خطة مدروسة من طرف الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العلمية.

كما تقرر أيضا "البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء وكذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها",وكذا "دراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب".

وفي سياق متصل عبر رئيس الجمهورية عن "ارتياحه للتّحسن التدريجي في الحد من انتشار جائحة كورونا، لكنه شدد على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى, لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي".

واشاد الرئيس تبون بـ"تضحيات مستخدمي قطاع الصحة بكل أسلاكه" معبرا عن "إعجابه الشخصي بهم واعتراف الأمة بتضحياتهم" مؤكدا بأنهم "يمثلون رمز التضحية وأن الجزائر الفخورة بهم لن تنساهم أبدا".

كما وجه رئيس الجمهورية "المواطنين إلى ضرورة الاستمرار في احترام الإجراءات الوقائية لتدعيم النتائج المحققة" حيث "حث ولاة الولايات التي رفع فيها الحجر كاملا، على متابعة الوضع عن كثب والسهر على احترام الإجراءات الوقائية كمنع التجمعات والحفلات والأعراس".

بدوره قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عرضا تضمن "استقرار الوضعية الصحية في البلاد، مما سمح باستئناف النشاطات الصحية في المستشفيات بما فيها العمليات الجراحية غير المستعجلة، وظهور مؤشرات إيجابية بفضل تفعيل وتدعيم سلسلة التدابير الصحية, ومن بينها بروتوكول العلاج المعتمد منذ 23 مارس الماضي، الذي أثبت فعاليته، إذ تماثل للشفاء 98.2 % من المصابين، من أصل أكثر من 16 ألف حالة معروضة للعلاج".