قررت هيئة محكمة القليعة بتيبازة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة كريم طابو، رئيس "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" غير المعتمد، إلى يوم 29 جوان القادم.

وجاء قرار هيئة المحكمة بتأجيل محاكمة المدعو كريم طابو المتابع بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" منذ شهر سبتمبر الماضي، بطلب من هيئة دفاع المتهم حيث تم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي.

وتقضي الإجراءات الوقائية بسبب جائحة كورونا المتخذة من قبل السلطات القضائية بعدم إحضار الموقوفين من المؤسسات العقابية لحمايتهم من عدوى محتملة فيما يرفض الدفاع إجراءات المحاكمة عن بعد، حسب ما أشير إليه.

وكانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر الماضي بإيداعه رهن الحبس المؤقت.

و بعد إستئناف هيئة دفاع طابو قرار قاضي التحقيق، قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر وضعه تحت نظام الرقابة القضائية و إطلاق سراحه.