قرر والي ولاية جيجل ، منع دخول المصطافين لجميع الشواطئ المتواجدة على مستوى إقليم ولاية جيجل بغرض السباحة والاستجمام والتخييم والتسلية، كما يمنع إقامة أي تظاهرة للرياضة الشاطئية مهما كان نوعها إلى غاية فتح موسم الاصطياف، حسبما جاء اليوم الإثنين في بيان لمصالح الولاية.

وأوضح المصدر أنه "يعمل رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر على النشر الواسع لهذا القرار على مستوى مقر البلديات والدوائر وجميع أماكن النشر ومداخل الشواطئ المتواجدة على مستوى إقليم الولاية".

وأضاف ذات البيان، "أن مصالح الآمن الوطني ومصالح الدرك الوطني ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر تتولى التنفيذ الصارم لأحكام هذا القرار"، مضيفا، أنه "يعاقب كل مخالف لإحكام هذا القرار وفقا للتنظيم المعمول به في مثل هذه الظروف الاستثنائية"

وكلف والي الولاية كل من الأمين العام للولاية مدير التنظيم والشؤون العامة والمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورئيس أمن الولاية وقائد المجموعة الإقليمية لحراس ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل حسب اختصاصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في مدونة العقود الإدارية للولاية.