أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن انتقال الصحافة المكتوبة إلى الرقمنة أصبح ضرورة "حتمية" لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع.

وقال بلحيمر في كلمة له خلال حفل تنصيب المدير العام الجديد ليومية الشعب، أن "انتقال الصحافة المكتوبة إلى الرقمنة أصبح ضرورة حتمية، بالنظر إلى التطور الذي تشهده الساحة الإعلامية، وهذا في ظل تخلي العديد من الصحف على الطبعة الورقية وتوجهها نحو الطبعة الالكترونية".

وأوضح في ذات السياق، أن استعمال الطبعة الورقية تراجع بنسبة 80 بالمائة ما بين 2010 و 2019، مضيفا أن هذه النسبة تراجعت بدورها مع انتشار فيروس كورونا عبر العالم، وهذا ما يتطلب -مثلما قال- "الانتقال الحتمي إلى الصحافة الرقمية".

وأكد الوزير بنفس المناسبة على ضرورة "الربط الالكتروني" بين مختلف وسائل الإعلام بما فيها الصحف الالكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية عبر "الواب"، قائلا في هذا الصدد: "هناك التزامات دولية للجزائر تتمثل في ضرورة انتقالها نهائيا إلى العهد الرقمي في 17 جوان الجاري، ولقد قمنا بتسريع العملية ووصلنا إلى الهدف المرجو".

من جانب آخر، ولدى تطرقه إلى الوضع الذي تشهده الساحة الإعلامية، دعا بلحيمر جميع الفاعلين إلى "الانخراط في مسعى تشاركي وطني للنهوض بالقطاع".