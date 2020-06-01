سجلت مصالح الأمن لولاية غرداية ، خلال الأسبوع الأخير بالفترة الممتدة من 23 إلى 30 ماي 2020 ، مراقبة 905 أشخاص و 578 مركبة ودراجة نارية ،خلال عمليات التدخل اليومي بالفترة المخصصة للحجر بانخفاض مقارنة بالفترة السابقة.

وحسب بيان لذات المصالح ، تم توقيف 257 شخص كانوا محل خرق للحجر الجزئي دون رخصة من إجمالي 905 أشخاص تم مراقبتهم، في حين تم وضع 67 مركبة و 52 دراجة نارية بالمحاشر البلدية، أصحابها خالفوا مضمون المرسوم المتعلق بمنع التنقل خلال الفترة المحددة للحجر الجزئي دون رخصة أو مبرر مقنع، من مجموع 442 مركبة و 136 دراجة نارية مراقبة، بإنخفاض مقارنة بالفترة الممتدة من 16 إلى 23 ماي. هذا وتسهر ذات المصالح يوميا على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بتنقل الحالات الخاصة، سواء تلك المتعلقة بتنقلات الحائزين على رخص، أو ممارسي الصحة و المكلفين بالدرجة الأولى بمواجهة هذا الوباء.يضيف البيان.