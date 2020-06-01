تم توقيف 14 رعية أجنبية (جنسية موريتانية) بإقليم ولاية تندوف في إطار متابعة ومراقبة الرعايا الأجانب، حسبما علم به اليوم الاثنين لدى خلية الاتصال بأمن الولاية. وقد استلمت مصالح أمن ولاية تندوف الأشخاص الأجانب الموقوفين وعددهم 14 شخصا من طرف قيادة الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجنحة التنقيب المنجمي بدون رخصة والدخول إلى التراب الوطني بمنطقة غار جبيلات دون استفاء الشروط القانونية، كما أوضحت خلية الاتصال بأمن الولاية في بيان صحفي.

وأشار البيان إلى أن الرعايا الأجانب تم إدماجهم على مستوى دار الشباب بحي الرماضين بعد أن تم عرضهم على الطبيب بغرض إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كرونا كوفيد- 19 في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في حقهم وتحويلهم إلى بلدهم الأصلي، وفق ذات المصدر.