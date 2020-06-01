وجه منتجون و متعاملون اقتصاديون، نداء على المصالح الحكومية الوصية ، استعجلوا فيه التحرك ، لأجل إنقاذ مخزون موسمين كاملين لزيت الزيت الجاهز نحو التصدير ،و أن التأخر و عدم استعجال الوضع و مباشرة " فتح باب التصدير "، بعد تعليقه استثناء ، جراء الأزمة الصحية العالمية لانتشار فيروس " كورونا " ، سيفقد الكميات المخزنة ، قيمتها الغذائية من جهة ، و أسواقها الخارجية من جهة ثانية .

وأوضح منتجون لـ " الخبر " ، أنهم متخوفون من فقدان " مكسب " الأسواق الخارجية ، التي أصبح يُحضى بها الإنتاج الجزائري فيها ، و باتت لديه مصداقية ، للجودة التي تميز " الزيت الجزائرية " عالميا ، من حيث قيمته الغذائية ، و التي باتت تنافس دولا رائدة تربعت لعقود ، على عرش أسواق " زيت الزيتون عالميا ، و هم لا يريدون أن يخسروا هذا المكسب ، و أضاف بعضهم أن منتوج 2018 ، ما يزال تخزن منه ما لا يقل عن الـ 50 بالمائة من الكمية المخزنة ، و ما لا يقل عن الـ 100 بالمائة بالنسبة لمخزون موسم 2019 ، و أن أي تأخير أو تأجيل في الترخيص بتصدير المخزونين ، قبل حلول شهر ديسمبر القادم ، سيفقد تلك الكميات قيمتها الغذائية ، و تصبح خارج معادلة العرض و الطلب عليها ، و سيُكبدهم خسائر بمئات الملايين .

و عاد أصحاب النداء إلى التأكيد ، أنهم و بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة الغذائية ، أن بعض الدول بحوض البحر الأبيض المتوسط ، استوردت كميات من زيت الزيتون ، من ولاية جيجل بالتخصيص ، قبل انتشار جائحة فيروس كوفيد 19 ، و أعادت تعليبها و تسويقها لفائدتها ، مكتفية بذكر مصدر تلك الزيت على إنها " متوسطية " فقط ، و سوقتها إلى شمال أمريكا ، و تحديدا نحو " كندا " ، و تم عرضها بأفخم الفضاءات التجارية هناك ،و أن بعض المهاجرين المغتربين المهتمين في كندا ، قاموا بفضح عملية التحايل ، عبر فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي ، و دعوا إلى تحرك المصالح الرسمية لإنقاذ منتوجنا الجزائري ، و الدفاع عن مكسب ، لطالما حارب اصحابه في إقناع متعاملين أجانب من خلال المعارض الدولية ، بجودة منتوجاتنا ، إلى درجة أن دولا " شقيقة " ، أصبحت لا تفرض رقابة جمركية على الصادرات الغذائية الجزائرية .

و عن السوق الوطنية ، و الأسعار المرتفعة لـ زيت الزيتون ، أوضح بعض من منتجي هذه المادة الاستهلاكية ، إلى أن سياسة الدعم الفلاحي أثمرت و بانت نتائجها ، إلا أن نفقات جني المحصول ، ظلت مرتفعة ، حيث أن 1 قنطار من الزيتون ،يعطي بين 8 إلى 10 لترات فقط من الزيت ، و يكلفهم 2500 دينار و أحيانا تزيد ، و هو ما يجعل مصاريف تسويق 1 لتر ، تصل الى المستهلك الزبون ، محسوبة بين الـ 700 و 800 دينار ، على عكس بعض الدول ، و التي تستعين بتقنيات تكنولوجية في الجني ، و تستغل يدا عاملة رخيصة .