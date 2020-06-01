أعلنت المحافظة السامية للأمازيغية، اليوم الإثنين، أنها تضع تحت تصرف المهتمين أول وثيقة قانونية باللغة الأمازيغية مخصصة لحقوق الطفل، وهذا بمناسبة اليوم العالمي للطفولة الذي يصادف 1 جوان من كل سنة.

وأوضحت المحافظة في بيان لها أن الهدف من إصدار هذه النشرية هو "التحسيس والتوعية بقضية حماية الأطفال وحقوقهم"، مشيرة إلى أن ترجمة هذه الوثيقة إلى اللغة الأمازيغية للقانون 12-15 المؤرخ في 2015/07/15 قام به أستاذان جامعيان مستشاري المحافظة السامية للأمازيغية، هما مقران شيخي ونبيل مهديوي.

وقد تم إصدار هذا الإنجاز من قبل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة (ONPPE) بالتعاون مع المحافظة السامية للأمازيغية، وهو متوفر حاليا بصيغته الورقية والرقمية ويمكن تحميله بصيغة Pdf على موقع المحافظة السامية للأمازيغية / قسم المكتبة الرقمية): www.hcamazighite.dz.