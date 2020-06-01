أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، عن الشروع في بث حصص حول منهجية حل نماذج مواضيع الامتحانات المدرسية بالنسبة للرابعة متوسط والبكالوريا.

وأفاد بيان الوزارة نشر عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه "في إطار مواصلة الإجراءات المتخذة لمجابهة تعليق دوام التعليم تجسيدا لخطة الطوارئ المسطرة للحد من تفشي فيروس كورونا في الوسط المدرسي، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الشروع في بث حصص حول منهجية حل نماذج مواضيع الامتحانات المدرسية".

وأضاف ذات البيان، أن هذا الإجراء "يهدف إلى التكفل النفسي والتحضير الجيد لتلاميذ السنتين الرابعة من التعليم المتوسط والثالثة من التعليم الثانوي في إطار المرافقة البيداغوجية لهم".

هذا وستبث هذه الحصص عن طريق الرابط أدناه لتلفزيون على الواب web-tv لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني CERIST ابتداء من اليوم الاثنين 1 حوان 2020 ، http://webtv.cerist.dz/men