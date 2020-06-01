احتج ظهر اليوم ، مستفيدون من حصة 1031 مسكن اجتماعي إيجاري بأولاد يعيش ، و حاصروا مقر الولاية ، شددوا على مقابلة الوالي ، لرفع قضيتهم ، حول الإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين العام الماضي 2019 ، بينما هم لغاية الساعة لا يزالون يجهلون مصير تسلمهم لمفاتيح تلك السكنات.

المحتجون ، فصلوا في ندائهم ، أنهم يريدون الاطمئنان على مصير سكناتهم ، و عن حقيقة واقع انطلاق المشروع بمنطقة حي الصفصاف في مفتاح ، خصوصا بعد أجراء القرعة قبل الأزمة الصحية ، و تحديد عناوين المستفيدين ، إلا أنهم في كل مرة يسألون ، عن تاريخ تسليم المفاتيح ، لا يجدون جوابا شافيا كافيا ، و في كل مرة يحاولون لقاء الوالي ، يتم صرف طلبهم و رفضه بالأساس ، مهددين بالتصعيد في حال لم يتم الاستجابة لهم ، خاصة بعد أن وعودهم أمس بمقابلة فعلية مع الوالي .