دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة إلى وضع إستراتيجية وطنية موحدة فيما يخص تحويل المرضى للعلاج بالخارج مع تفعيل اللجان الوطنية لمختلف الإختصاصات بعد أن تم تجميدها منذ مدة.

وأكد البروفسور بن بوزيد خلال لقاء يتعلق بتفعيل البرنامج الوطني لتقليص عدد تحويل المرضى للعلاج بالخارج حضره خبراء في الإختصاصات المعنية بهذا الموضوع من بعض المؤسسات الإستشفائية للوطن انه من الضروري ان تضع الإختصاصات المعنية استراتيجية وطنية موحدة خاصة مبرزا أن قانون الصحة لسنة 2018 قد تناول في طياته كل الميكانيزمات والظروف المتعلقة بذلك, معلنا بالمناسبة عن إعادة تفعيل اللجان الوطنية لمختلف الإختصاصات الطبية بعد أن تم تجميدها منذ مدة ".

و ابدي المسؤول الأول عن القطاع استعداد الوزارة لمرافقة الإختصاصات الطبية والجراحية التي تستدعي تحويل المرضى للعلاج بالخارج و توفير الإمكانيات اللازمة قصد التقليص من هذه التحويلات والنفقات .

وأكد البروفسور بن بوزيد "استعداده لمرافقة والإصغاء لإنشغالات كل إختصاص وتوفير الإمكانيات وفرص التكوين وجلب الكفاءات من الخارج واشراكهم في تحقيق أهداف هذا مشروع الطموح -حسبه-بالنسبة للمنظومة الصحية الوطنية".

وأوضح بالمناسبة بأن "السلطات العمومية قادرة على رفع هذا التحدي بفضل مشاركة جميع الكفاءات الوطنية وتجنيد الأساتذة وتوفير أجهزة طبية مدعمة بتكنولوجيا عالية" وقد ساهمت هذه المجهودات فيما سبق -كما أضاف -في تقليص عدد المرضى الذين تم تحويلهم إلى الخارج من حوالي 13 ألف مريض خلال سنة 2001 إلى ما لا يتجاوز 300 مريضا خلال سنة 2019 ".

كما يمكن رفع هذا التحدي -حسبه - "بفضل ما تزخر به الدولة من إمكانيات بشرية ومادية إلى جانب الإستعانة بالكفاءات الأجنبية مما سيساهم في تقليص النفقات التي بدلا أن تذهب الى الدول المستقبلة للمرضى الجزائريين ستحول إلى دعم المصالح وتجهيزها وتعزيز التكوين مع اكتساب المعارف والتكنولوجيا بخصوص العمليات المعقدة والحفاظ في نفس الوقت على التعاون مع الدول التي يتم إرسال المرضى إليها".

وأشار من جانب آخر أن هذا اللقاء العلمي "يساهم لا محال في تقييم الوضعية وتشخص وتحديد الأمراض التي تستدعي تحويل المرضى للعلاج بالخارج إلى جانب اقتراح ورقة طريق لآفاق تقليص هذا التحويل مذكرا بأربعة منها وصفها" بالمعقدة جدا" على غرار زرع الكبد وجراحة تشوهات القلب الخلقية واعوجاج العمود الفقري لدى الأطفال إلى جانب بعض أمراض القلب وأنواع السرطان لدى الكهول.