سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات، فيما تماثل 146 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه اليوم الإثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى9513 حالة، أي ما يمثل نسبة 21.7 حالة لكل 100 ألف ساكن, فيما بلغ إجمالي الوفيات 661 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 5894 مشيرا إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من البليدة وسوق أهراس والجزائر العاصمة وسطيف وباتنة والوادي وقسنطينة وادرار.

ويمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات و19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة .

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 18.470 وتشمل8.197 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و10.273 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 25 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وفي الأخير، ذكر الدكتور فورار بضرورة اليقظة الدائمة والاحترام الصارم لشروط النظافة والتباعد والحجر المنزلي و الارتداء الملزم للقناع الواقي في كل الظروف من طرف الجميع لتفادي انتقال الوباء.