تدخلت مصالح المركز المتقدم للحماية المدنية بڨالمة ، صباح اليوم الاثنين، لنقل جثة شاب في الـ23 من العمر ، بعدما عثر عليه مواطنون مشنوقا بحبل بمدرجات ملعب علي عبدة لكرة القدم وسط المدينة.

وقالت خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة ، في بيان لها زوال اليوم الاثنين ، أنّ حادثة الشنق تتعلّق بالمدعو " ه.ع "23 سنة ، الذي عُثرعليه متوفّى بعين المكان . وقد تمّ نقله على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية ، إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة العمومية الاستشفائية الحكيم عقبي بمدينة ڨالمة ، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية .

وحسب مصادر من محيط حي بارة لخضر السكني الذي ينحدر منه الضحية ، فإن المرحوم طالب جامعي ، وقد خرج صباحا من البيت ، قبل أنْ يُعثر عليه مشنوقا بحبل بالمكان المذكور.