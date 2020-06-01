لقي أربعيني حتفه، صباح يوم أمس الإثنين ، عقب سقوطه من الطابق الرابع من بناية في طور الإنجاز بقرية تيرساتين ببلدية عزازقة .

حسب بيان لخلية الإتصال لمديرية الحماية المدنية بتيزي وزو ورد إلينا بعد زوال اليوم الإثنين، وصل أعوان وحدة الحماية المدنية بعزازقة إلى مكان الحادث كان على الساعة الحادية عشرة و الربع من صباح اليوم الإثنين لمعاينة الحادث المميت و قاموا بنقل جثة الضحية البالغ من العمر 47 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزازقة .