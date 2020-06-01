فيروس كورونا: كيف سيبدو شكل العالم بعد رفع قيود الحظر والإغلاق؟

BBC
1 يونيو 2020 ()
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أوليفيا غرانت تحتضن جدتها عبر فاصل بلاستيكي في نيويورك في 24 مايو/أيار
Getty Images
فواصل بلاستيكية في نيويورك تسمح بالأحضان للأحبة لأول مرة منذ شهور

فيروس كورونا المستجد يغير وجه العالم، ولم ينج من من ذلك أحد، مهما كان موقعه في هذا العالم.

مع شروع بعض الدول في تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق، نقوم بجولة في معرض صور فوتوغرافية جمعناها من حول العالم ترصد كيف يبدو شكل الحياة الآن، وربما ما قد يبدو عليه شكل الحياة في المستقبل القريب.

الفصول المدرسية

معلمة رياض أطفال . بلدية إفريا الإيطالية تفتتح حديقتَي اثنتين من مدارس رياض الأطفال في تجربة لما قد تبدو عليه المدارس بعد العودة من الإغلاق
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تمثل عودة افتتاح المدارس ورياض الأطفال، مع الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، اختبارا صعبا للمعلمين والتلاميذ على السواء.

وينتاب القلق كثيرين من الآباء، لا سيما آباء الأطفال الأصغر سنا، بشأن نجاح إجراءات التباعد الاجتماعي مع صغارهم في الفصول المدرسية التي يشهد الكثير منها تغييرات في الوقت الراهن حتى تتكيف مع الوضع الجديد.

وفي منطقة إفريا في إيطاليا، فتحت البلدية حديقتين تابعتين لمدرستين من مدارس رياض الأطفال، في تجربة لما قد تبدو عليه المدارس بعد العودة من الإغلاق.

الالتزام بحدود دوائر يشجع على التباعد الاجتماعي في حديقة دومينو بـبروكلين في نيويورك في 18 مايو/أيار 2020
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هل تذكر تلك الأيام حين كنت تتنزه في الحدائق ومن حولك أفراد العائلة وآخرون يمرحون جيئة وذهابا؟ حسنا، الوضع بعد العودة من الإغلاق قد يكون مختلفا بعض الشيء.

ساحات ألعاب كثيرة أُغلقت. صحيح أن بعض المناطق الخضراء قد بدأت تعيد فتح أبوابها، ولكنْ شريطة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

في حديقة دومينو في بروكلين بالولايات المتحدة يخرج الناس للتنزه والاستلقاء للاستمتاع بأشعة الشمس، لكن شريطة الالتزام بحدود دوائر مرسومة سلفا على أرضية الحديقة، للحيلولة دون اختلاطهم ومخالفة إجراءات التباعد الاجتماعي.

فيروس كورونا: كيف ستبدو الحياة بعد رفع الإغلاق وتخفيف القيود؟

مضاربون في مزاد للزهور بـ جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا في الثامن من مايو/أيار. المضاربون تفصل بينهم حواجز بلاستيكية في محاولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد
Getty Images

في زمن الإغلاق كان الكثيرون يعملون من منازلهم، ويعتمدون على مكالمات الفيديو كوسيلة للتواصل مع زملائهم في العمل.

لكن مع العودة من الإغلاق، تحتاج أماكن العمل إلى تغييرات حتى تتكيف مع الوضع الجديد.

بعض المحال التجارية في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أقامت عوازل بلاستيكية شفافة في محاولة للوقاية.

بائع في محل ملابس في هولندا يساعد زبونا في ارتداء سترة عبر فتحات في فاصل زجاجي
Getty Images

الطريقة التي نتسوق بها تتغير كذلك؛ التسوق عبر الإنترنت يشهد إقبالا، والعديد من المحال التجارية تجعل الزبائن يصطفون في طوابير خارج أبوابها حفاظا على التباعد الاجتماعي في الداخل.

هذا العامل في محل ملابس بـ روتردام في هولندا، يساعد الزبون عبر فتحات في فاصل زجاجي في محاولة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

الأكل خارج المنزل

أشخاص يتناولون وجبات غذائية على طاولات منفصلة عن بعضها بحواجز بلاستيكية في محاولة لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في بانكوك، تايلند
EPA

هل تتكرر تجربة الأكل مع الأصدقاء في مطعم؟

في بانكوك في تايلاند، يتناول الناس وجبات غذائية في المطاعم على طاولات منفصلة عن بعضها بحواجز بلاستيكية، حرصًا على قواعد التباعد الاجتماعي.

كورونا
BBC
شركة هيونداي موتور أقامت حفلا موسيقيا في كوريا الجنوبية حيث شاهد الجمهور العرض من السيارات حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي
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متابعة حفلات موسيقية من داخل السيارات

صحيح أن شكل الحياة يبدو غريبا هذه الأيام، لكن ذلك لا يعني أن نتخلى عن الأشياء التي نحبها، كحضور الحفلات الموسيقية.

لكن طقوس حضور هذه الحفلات اليوم قد تبدو غريبة بعض الشيء - مثل هذا الحفل الموسيقي الذي شهدته مدينة غويانغ في كوريا الجنوبية.

وشهدت مدينة غويانغ حفلا موسيقيا استمر لثلاثة أيام، حيث عُزفت موسيقى شعبية وكلاسيكية وغيرها، وشاهد الجمهور العروض الموسيقية من سياراتهم، في محاولة للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

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