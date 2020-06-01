تمسك مناجير اللاعبين، نسيم سعداوي، الذي تم الاستماع إليه اليوم الاثنين للمرة الثانية من قبل لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم, بأقواله في قضية التسجيل المسرب المتعلق بترتيب المباريات التي تم اتهامه بتورطه فيها رفقة المدير العام لفريق وفاق سطيف، فهد حلفاية.

وصرح سعداوي للصحافة عقب الاستماع إلى أقواله : "العدالة تمتلك كل الأدلة وكل شيء واضح. لقد تم استدعائي من قبل فرقة محاربة الجريمة الاقتصادية والمالية لدى الشرطة القضائية لولاية سطيف، لكنني لم أتنقل، وسأتوجه هناك قريبا من أجل تقديم جميع الوثائق اللازمة. لست خائفا لأنني لم أفعل شيئا".

ودافع سعداوي عن براءته خلال جلسة استماعه الأولى، في هذه القضية، مؤكدا أن التسجيل "ليس مفبركا"، على عكس تصريحات فهد حلفاية الذي شدد على أن التسجيل "مفبرك".

وأضاف : "الوفاق ناد كبير ولا اشك أبدا في النتائج الرائعة التي حققها, لدي مشكل مع شخص وحيد فقط. البعض يقول أنها حملة مغرضة تطال رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) خير الدين زطشي، لكن أظن أنه أكبر من هذه الأمور. من الآن فصاعدا، من يمس بشرف عائلتي، فإن العدالة هي من ستفصل".

من جهته، رفض حلفاية، الذي تم استدعاؤه من قبل اللجنة للمرة الثانية في نفس الوقت مع سعداوي، الخوض كثيرا في هذا الموضوع، مفضلا اللجوء إلى العدالة.

وصرح حلفاية : "التحقيق لا يزال جار والملف بين يدي العدالة. أرفض الخوض في التفاصيل، الأمر المؤكد أن الحقيقة ستنكشف هذا الأسبوع".

وفي نفس القضية أيضا، استدعت لجنة الانضباط كل من رئيسي أهلي برج بوعريريج أنيس بن حمادي و اتحاد بسكرة عبد الله بن عيسى.

وكشف هذا الاخير، أمس الأحد، عن أمر خطير، حيث أكد أن شخصا اتصل به لترتيب مباراة فريقه أمام وفاق سطيف التي عرفت فوز هذا الأخير ببسكرة (2-0) برسم الجولة الـ21 من بطولة الرابطة الأولى.

ودفعت هذه القضية بوزارة الشباب والرياضة إلى التحرك حيث قامت برفع دعوى قضائية ضد مجهول, في حين قالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أنها "اطلعت على هذا الملف"، منددة بشدة بهذه "الممارسات الشنيعة".