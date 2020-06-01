قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو يوم الاثنين إن كندا لا تؤيد عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى مثلما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع، لأن موسكو تواصل انتهاك القانون الدولي.



وقال ترودو خلال مؤتمره الصحفي اليومي ”روسيا جرى استبعادها من مجموعة السبع بعد أن غزت القرم قبل عدد من الأعوام، واستمرارها في عدم احترام وخرق القواعد والأعراف الدولية هو السبب في أنها باقية خارج مجموعة السبع، وهي ستستمر في البقاء خارج المجموعة.“