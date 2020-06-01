كشفت الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), عن سيناريوهات استكمال منافسة رابطة أبطال افريقيا خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).



وأوضحت الكاف في بيان لها, أن السيناريو الأول لاستكمال المنافسة القارية وهو بخوض مباريات الذهاب لنصف نهائي رابطة الأبطال الافريقية ما بين 31 يوليو و 2 أغسطس المقبلين, بينما تقام مباريات الإياب ما بين 7 و 9 أوت القادم.



وأضافت الهيئة أن المباراة النهائية لذات المنافسة ستقام ما بين 23 و 28 أوت المقبل.



وتابعت الهيئة أن السيناريو الثاني وهو بخوض مباريات ذهاب نصف نهائي رابطة الأبطال يكون ما بين 4 و 6 سبتمبر المقبل, بينما تقام مباريات الإياب في ما بين 11 و 13 من ذات الشهر.



وأوضحت الكاف أن المباراة النهائية لرابطة الأبطال, حسب السيناريو الثاني, ستقام ما بين 23 و 26 من سبتمبر المقبل.



وأشارت الكنفيدرالية أن السيناريوهات السابقة "بناء على آراء 39 عضو من أصل من 45 مسجل".



يذكر أن قرعة نصف نهائي رابطة الأبطال الافريقية أسفرت عن مواجهة الأهلي المصري بالوداد البيضاوي المغربي, والزمالك المصري بالرجاء البيضاوي المغربي.