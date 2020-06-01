أبحرت باخرة نقل مسافرين الاثنين من الجزائر العاصمة نحو مدينة مرسيليا، على متنها ألف شخص، في أول رحلة بحرية منذ تعليق الرحلات بسبب وباء كوفيد-19.



وتتسع الباخرة لـ 2400 مسافر ويمكن ان تحمل 700 سيارة. وكانت وصلت فارغة إلى ميناء الجزائر العاصمة آتية من ميناء مرسيليا على أن تعود مجددا منتصف نهار الثلاثاء.



وتسير الرحلة بدون فتح المطاعم على متن الباخرة، لكن الطاقم وزع على المسافرين وجبات سريعة ومشروبات.



ونقلت الباخرة مواطنين جزائريين وفرنسيين، ظلوا عالقين بسبب منع النقل منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.