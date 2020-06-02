استدعت مصالح الشرطة بوهران أول أمس 4 شبان على خلفية قضية الشريط الوثائقي "الجزائر حبي" على القناة الفرنسية العمومية "الخامسة" بسبب إدلائهم بتصريحات للصحفي مصطفى كسوس، أو لمجرد ظهورهم أثناء تصوير العمل في وهران.

تلقى الشبان الأربعة أسئلة عديدة حول علاقتهم بمعد الشريط الوثائقي، وكيفية الاتصال بهم واستفسارات أخرى عن تنقلاتهم نحو الخارج بحكم انتمائهم لأنشط الجمعيات في وهران في مجال حماية التراث التاريخي ومساهمتهم في حماية المعالم الأثرية والترويج لصورة مدينة وهران. وقد تم إطلاق سراحهم في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس رغم الحجر الصحي.