تركيا : إعادة فتح المطاعم في اسطنبول

أُعيد فتح المطاعم والمقاهي في مدينة اسطنبول، أكبر المدن التركية، مع تخفيف الحكومة للقيود المفروضة بسبب وباء كوفيد-19.

وأوضحت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء أنه في ظل استعدادات كاملة لوقت الغداء، كان أصحاب المطاعم المتواجدين في الأحياء التجارية بالمدينة توّاقين لتقديم الخدمات للآلاف من العمال العموميين الذين عادوا أيضا إلى مواقع عملهم يوم أمس الإثنين.

ويرى معظم أصحاب المطاعم أن يوم العمل سيقتصر على بعد الظهر، لأنهم يعتقدون أن الشوارع ستكون فارغة بعد أن يغادر الناس عملهم في الساعة السادسة مساء.

أما المطاعم المتواجدة بالمناطق السياحية في المدينة، فتفضل البقاء مغلقة حتى استئناف الرحلات الدولية.

وقررت الحكومة التركية أمس استئناف عمل الحدائق العامة والشواطئ ومراكز الرعاية النهارية روض الأطفال والمكتبات والمرافق الرياضية والمتاحف، وتم رفع الحظر عن السفر الداخلي. في أواخر ماي المنصرم، قررت الحكومة التركية المزيد من تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19، بعد الإبلاغ عن انخفاض حالات الإصابة به خلال الأسابيع الماضية.

ألمانيا: 11 وفاة و213 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 213 إلى 182028.

وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8522 بتسجيل 11 وفاة جديدة.

الصين تسجل 5 إصابات جديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الثلاثاء إن البلاد سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أول جوان انخفاضا من 16 إصابة في اليوم السابق.

وجميع الإصابات حالات عدوى وافدة وهي لمسافرين قادمين من الخارج.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 83022 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634.

سنغافورة تسجل 544 إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة إن سنغافورة سجلت 544 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء ليصل إجمالي عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس إلى 35836 حالة.

الوفيات في المكسيك تتجاوز 10 آلاف

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في المكسيك عشرة آلاف يوم الاثنين بعد أن أعلنت وزارة الصحة تسجيل 237 وفاة جديدة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 10167 وقفز عدد الإصابات إلى 93435 بتسجيل 2771 حالة جديدة لكن مسؤولي الصحة قالوا إن العدد الحقيقي أكبر من ذلك.

البرازيل تسجل 11598 إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء يوم الاثنين إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447 ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.