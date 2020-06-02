ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين لاجتماع منظمة الأوبك وشركائها والقرارات التي سيتفقون عليها لدعم الأسعار، من المقرر عقده الأسبوع الجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.94 بالمائة أو ما يعادل 36 سنتا إلى 38.68 دولارا للبرميل عند بداية التعاملات الآسيوية صباح اليوم.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.73 بالمائة أو ما يعادل 26 سنتا إلى 35.70 دولارا للبرميل.

وارتفع برنت إلى مثليه على مدى الأسابيع الستة الماضية بفضل خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، للإمدادات.

رغم ذلك ما يزال برنت وخام غرب تكساس منخفضين بنحو 40 بالمائة منذ بداية العام الجاري.

وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث "القصة بأكملها تتمحور بشكل كبير حول خفض الإمدادات وتعافي الطلب". ويدرس منتجو "أوبك+" تمديد خفض إنتاجهم بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، أي نحو عشرة بالمائة من الإنتاج العالمي.