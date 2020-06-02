كشف رئيس مصلحة العزل بمستشفى عاشور زيان بأولاد جلال الحكيم قريشي لزهر أن مصالحه استقبلت طيلة الأسبوعين الفارطين حالتين فقط والوضع الحالي ينبئ بالسيطرة على هذا الوباء بالناحية الغربية لولاية بسكرة.

وحسبه أن المستشفى، استقبل منذ ظهور وباء كورونا 44 حالة منها حوالي 80 بالمائة من بلدية الدوسن التي تحولت إلى بؤرة بسبب حالة وافد من ولاية أخرى حضر جنازة، ومن مجوع الحالات المذكورة 8 كانت نتيجتها سلبية وحالتين وفاة والباقي تلقى العلاج ببروتوكول كلكورين وتماثل للشفاء. وفي السياق قال المتحدث أن مستشفى عاشور زيان خصص لهذا الوباء ثلاث وحدات للعزل؛ الحالات البسيطة والعناية المركزة ووحدة ثالثة لحالات العزل المشتبه فيها.

ومن المنتظر أن تعود مصلحة الحالات البسيطة إلى نشاطها المعتاد المتعلق بالطب الداخلي نساء ورجال. من جانب آخر وإن كان مستشفى زيوشي محمد بطولقة يعرف هو الآخر استقرار في عدد الحالات التي تخضع للعلاج والذي لا يتجاوز حاليا الخمسة فإن مستشفى الحكيم سعدان بعاصمة الولاية يسجل معدل ما بين 30 إلى 40 حالة تخضع للعلاج حيث يعرف من حين إلى آخر تحويل حالات مصابة.

وحسب من تحدث إلينا فان هذه الوضعية سببها وجود بؤرة انتشار للوباء بمدينة سيدي عقبة وبسكرة حيث لم تتوقف الحالات لحد الآن رغم مؤشرات تناقصها مقارنة بالأيام السابقة.