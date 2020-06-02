أشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، على مراسم تسمية مقر أركان الجيش الوطني الشعبي باسم المرحوم الفريق أحمد قايد صالح، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف نفس المصدر أن هذه التسمية تأتي اعترافا بالجهود المعتبرة للراحل قايد صالح خلال الثورة التحريرية المباركة في صفوف جيش التحرير الوطني ومساهمته بعد الاستقلال في بناء الجيش الوطني الشعبي.

وقد تمت هذه المراسم خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، إلى مقر وزارة الدفاع الوطني, حيث كان في استقباله، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، مرفوقا بالأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.

واستمع رئيس الجمهورية في بداية الزيارة إلى النشيد الوطني، لتقدم له على إثرها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي، التشريفات العسكرية.

وحيا الرئيس تبون بعد ذلك مستقبليه من قادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى والمراقب العام للجيش ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وترأس بعدها الرئيس جلسة عمل حضرها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، الأمين العام للوزارة وقائد الناحية العسكرية الأولى وقادة القوات البرية والجوية والبحرية والحرس الجمهوري والدرك الوطني والدفاع الجوي عن الإقليم ورؤساء الدوائر والمديرون المركزيون بالوزارة وأركان الجيش الوطني الشعبي .

كما تابعها عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد قادة النواحي العسكرية والمسؤولون فيها كما أضاف البيان.