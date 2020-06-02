تستعد الصين لإطلاق أول رحلة فضائية لها إلى كوكب المريخ مطلع شهري جويلية أو أوت القادمين، حيث يرتقب أن يصل المسبار الصيني "تيانوين-1" إلى الكوكب الأحمر بحلول فيفري المقبل.

وذكرت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء أن المركبة الصينية "تيانوين-1" ستكون في مهمة للبحث عن المياه والجليد على سطح المريخ واستكشاف الغلاف الجوي والتربة مشيرة إلى أن إطلاق الصين لأول رحلة فضائية لها إلى المريخ سيتزامن مع إرسال الولايات المتحدة للمهمة الخامسة لمسبارها الآلي إلى الكوكب الأحمر في 17 جويلية القادم.

وقال باو ويمين رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء لمحطة تليفزيون "سي سي تي في" الحكومية إن صاروخ "لونغ مارش 5 "سيحمل المركبة الفضائية "في جويلية أو أوت على أن تصل إلى المريخ في فيفري. ثم يتم إطلاق مسبار أرضي لاستكشاف سطح المريخ". وتم تصميم المسبار الصيني للعمل لمدة 90 يوما في حين ستمتد المهمة لسنتين .

ودخلت الصين في سباق محموم للحاق بالولايات المتحدة وروسيا ولتصبح قوة فضائية كبرى بحلول عام 2030.

وقد تعثرت أول محاولة صينية للوصول إلى المريخ في عام 2012، عندما فشلت مركبة الفضاء الروسية "فوبوس-غرونت"، التي كانت تحمل مسبار "ينغهو-1" الصيني، في تجاوز مدار الأرض وانفصلت في نهاية المطاف فوق المحيط الهادئ. وبعد أربع سنوات أطلقت بكين برنامجها الخاص للمريخ.