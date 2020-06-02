كشف رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي عن تعهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإفراج عن الناشطين السياسيين كريم طابو وسمير بن العربي في القريب العاجل.

وجاء في بيان لسفيان جيلالي نشر على الموقع الرسمي للحزب اليوم الثلاثاء "في أعقاب النداء من أجل الإفراج عن سجناء الرأي الذي بادر به السيد سفيان جيلالي في 14 ماي 2020، والذي تبعه طلب لقاء مع السيد رئيس الجمهورية، الأمر الذي تحقق يوم الأربعاء 27 ماي 2020".

وأضاف "رداً على الطلب الذي تقدم به رئيس جيل جديد، التزم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في إطار صلاحياته الدستورية والقانونية، وتعهداً بنيته في دعم ظروف التهدئة وأجواء الحوار الوطني، بتحقيق الإفراج عن السادة كريم طابو وسمير بن العربي في أقرب وقت ممكن، بعد إتمام الإجراءات الرئاسية الرسمية".

وتابع جيلالي "جيل جديد كان قد رفض في وقت أول الإفصاح عن هذه المبادرة التي أراد أن يتركها في السر احتراما للسجناء وتجنبا لأية تأويلات مغرضة سياسوية. الظروف السياسية اليوم أجبرت جيل جديد على إعلام الرأي العام بشأن الحقيقة الكاملة".