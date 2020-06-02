استيقظت مدينة عين وسارة شمال الجلفة صباح اليوم على وقع نبأ وفاة رئيس أمن دائرتهم، برقوق الهاشمي، الذي وجد داخل مكتبه ملقى على الأرض وقد غادر الحياة مع وجود علامات تدل على تعرضه لسكته قلبية أو ضغط دموي مفاجئ.

الفقيد من مواليد 1975 ببلدية موزاية بالبليدة تدرج في دراسته على مستوى جميع مراحل التعليم بولاية البليدة حتى نيله الدراسات الجامعية ليصبح رئيس أمن دائرة أولاد يعيش بالبليدة وتم تحويله في الحركة الأخيرة إلى مدينة عين وسارة منذ ثمانية أشهر، وهو متزوج وأب لطفلين وكان في عطلة مع أهله بالبليدة ولعل آخر ما قام به الفقيد هو زيارته لزملائه بأولاد يعيش حيث جاءهم بمناسبة عيد الفطر وهنأهم جميعا وكأنه يودعهم.

وفور تلقي النبأ باشر أمن الولاية في الإجراءات القانونية والاستعداد لتشييع جنازته .