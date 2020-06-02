فتحت محكمة الجنح ببومرداس، اليوم الثلاثاء، قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل رفقة مسؤولين إداريين في ولاية تيبازة.

وتخص القضية المتهمين هامل وواليين سابقين لولاية تيبازة وابن هامل ش.ه ومدير الصناعة السابق ومدير أمن تيبازة السابق المدعو "جاي جاي سليم" ووزير المالية الأسبق بابا عمي.

وتخص التهم استغلال النفوذ، الاستفادة من الأراضي الفلاحية بغير حق وتحويلها عن طابعها الفلاحي، واستفادة ابن الهامل من قرارات استفادة من عقار بغير حق. الجلسة تم افتتاحها على الساعة منتصف النهار حيث تم مناداة المتهمين وغاب عدد هام من الشهود منهم بدوي نور الدين، بوتفليقة السعيد، وعبد المالك سلال، حيث طلب عدد من محامي المتهمين التأجيل.

وحاولت القاضية إقناع الجميع بإجراء المحاكمة نظرا لتوفر الظروف وكثرة التعديلات.

وبعد النظر قررت القاضية إجراء المحاكمة رغم طلب الدفاع الذي ألح على عدم استعدادهم للدفاع وعدم اطلاعهم على الملف والحديث مع المتهمين.

وتم فتح المجال للمتهمين للدفاع عن أنفسهم.