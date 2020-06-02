تمكن عناصر كتيبة الدرك الوطني بالميلية (56 كلم شرق جيجل) من الإطاحة بستة (6) أفراد من المجموعة الإجرامية التي سبق و أن اعتدت على أعوان الغابات في شهر مايو الأخير ببلدية أولاد رابح، حسبما علم اليوم الثلاثاء من قائد ذات الكتيبة، الرائد لخضر بلخيرة.

وأوضح ذات المصدر أنه على إثر الاعتداء الذي تعرض له أعوان الغابات ببلدية أولاد رابح (88 كلم جنوب جيجل) في 17 ماي الماضي، تم فتح تحقيق معمق من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أفضى إلى التعرف على هوية المجموعة الإجرامية المتكونة من ثمانية (8) أشخاص، تم توقيف ستة (6) منهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 35 سنة.

وأضاف، الرائد بلخيرة، أنه بعد الحصول على الإذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تفتيش منازل المشتبه بهم، ليتم العثور على وسائل و أدوات ارتكاب جريمة نهب الفلين .

بعد ذلك تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية، فيما يتواصل التحقيق وتوسيع شبكة الاستعلامات لتوقيف باقي أفراد هذه العصابة، إستنادا للمتحدث .

يذكر أن أعوان الغابات بجيجل كانوا قد تعرضوا لاعتداء من طرف مجموعة ملثمة مختصة في سرقة الفلين أثناء أدائهم لمهامهم في 17 ماي المنصرم بغابة بني خطاب ببلدية أولاد رابح مع رشقهم بالحجارة وتهديدهم بالتصفية الجسدية مما تسبب في تسجيل عديد الخسائر المادية بالمركبات التابعة لمحافظة الغابات.